Brandje bij gemeentehuis Doetinchem tijdens demonstratie tegen coronamaatregelen

Het was geen massale demonstratie; naar verluidt waren er ongeveer vijftien personen bij betrokken. Ze staken vuurwerk af en spullen in brand. De politie kwam met minstens twee voertuigen en een handvol agenten poolshoogte nemen, maar toen verspreiden de demonstranten zich.

De burgemeester van Doetinchem, Mark Boumans, is niet te spreken over de brandstichting en demonstratie. ,,Wij wisten van niks en er is ook geen vergunning aangevraagd voor de demonstratie. Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar dit is illegaal vandalisme’’, zegt hij.