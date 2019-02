Brandstichting spiegeltent in Doetinchem; grote brand voorkomen

In het uur daarna zijn nog branden ontstaan in de omgeving van de voormalige Esbro bij de Oostelijke Randweg. Een brand ontstond bij het voormalige laboratorium. Ook is daar in de buurt geprobeerd verkeersborden aan te steken. Of er een verband is tussen beide branden, wordt door de politie onderzocht. De politie roept getuigen op zich te melden en is ook geïnteresseerd in eventuele camerabeelden.



De spiegeltent - ongeveer 600 vierkante meter groot - is maandag opgebouwd en wordt gebruikt voor het carnaval in de binnenstad. Koert Kluitman, medewerker van Dex Partyrent, ontdekte de brand. Door een gat aan de achterzijde van de spiegeltent bij de toiletten was een stapeltje hout naar binnen gelegd en in brand gestoken.



,,Ik loste wat spullen", zegt Kluitman. ,,Uit automatisme maakte ik vervolgens een rondje en ontdekte de net aangestoken brand aan de zijde van waar de wc's staan. Eventuele daders heb ik daarbij niet gezien. Normaal kom ik pas om half 9, dus het was toeval dat ik er om 7 uur al was.”