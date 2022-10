Brandweer houdt publiek op ruime afstand bij alweer een autobrand in Doetinchem

Er kwamen veel mensen kijken bij de brand, die woedde in een geparkeerde auto bij de kelderboxen bij één van de flats. Er zouden felle lichten met een knal zijn gezien. Omdat er mogelijk meer vuurwerk in of rond de auto zou liggen, heeft de brandweer het gebied ruim afgezet. Een auto die naast de brandende wagen geparkeerd stond liep ook schade op.



Er zijn de laatste tijd meer branden bij de brand in de wijk Overstegen, het zou de vijfde autobrand in een week tijd zijn. Er rijdt veel politie door Doetinchem om de dader op te sporen.