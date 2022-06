Brandweer rukt uit voor ontsnapte papegaai

Nominatie ‘Talent of the Year’ voor chef-kok van Orangerie De Pol

Chef-kok en eigenaar Mark Captein van Orangerie De Pol in Doetinchem is genomineerd voor de Talent of the Year Award 2022 van restaurantvereniging JRE. Zijn partner Marjolein van der Ham is genomineerd voor de Sommelier Award.

22 juni