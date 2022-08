Brandweer rukt weer uit voor stank in fotozaak centrum Doetinchem, eigenaar is het zat: ‘Ik ben er letterlijk ziek van en stop met de winkel’

,,Die toezegging heb ik”, zegt Peter Weide, exploitant van de winkel. ,,Maar voor mij komt het te laat. Ik ben er mee in het ziekenhuis beland en er letterlijk ziek van. Sinds twee jaar heb ik astma en dat hou ik mijn leven lang. Daarvoor had ik nooit last. Vanmiddag heb ik er over nagedacht en mijn besluit is definitief: ik doe de winkel dicht.”