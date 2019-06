Buha waarschuwt: doe niks zelf tegen de eikenprocessierups

Toch zijn er mensen die met eigen middelen de rupsen willen dwarsbomen. Zo ook Theo Botteram uit Doetinchem. ,,Ik verwijder de rupsen met een brander uit de bomen rondom mijn eigen huis. Voor mij is dat een manier om de diensten te helpen.’’ Botteram geeft aan dat de bomen aan de Doetinchemseweg volhangen met grote nesten. ,,Als iedereen dit doet, is het probleem minder groot.’’



Buha zegt echter dat wegbranden juist geen goed idee is. ,,Doordat de rupsen dan schrikken van de hitte, schieten ze juist alle haartjes tegelijk weg. Deze verbranden niet makkelijk en komen in de lucht. Dit zorgt er misschien juist voor dat de buurt er last van krijgt.’’ Hoewel de woordvoerster van Buha blij is dat mensen meedenken, drukt ze hen op het hart de professionals die ze inhuren hun werk te laten doen.



Naast dat er juist meer haartjes vrijkomen, geeft de woordvoerster ook aan dat bomen flink beschadigd kunnen worden door branders. En dan is er natuurlijk nog het gevaar van brand.