Burgemeester Boumans: ‘Stuur signaal naar KNVB over lot De Graafschap’

Doetinchem­se warenmarkt op losse schroeven: ‘Mensen kunnen markt als uitje zien’

25 april DOETINCHEM - Het is onzeker of de wekelijkse warenmarkt in Doetinchem op dinsdag 5 mei doorgaat. ,,Dat gaan we dinsdag 28 april beslissen", zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem.