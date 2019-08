Burgemeester breekt lans voor supporters die vuurwerk ontstaken: ‘Boete is verkeerd signaal’

,,De supporters hadden geen kwaad in zin", zegt Boumans, naar aanleiding van de zitting van de tuchtcommissie over het ontstoken vuurwerk die donderdagavond was in Zeist. ,,Hoewel zonder toestemming van bond, de club of van de gemeente werd in beide gevallen het vuurwerk gecontroleerd ontstoken, zonder gevaar voor mensen in de omgeving. Als dit wordt beboet gaat dit in tegen het lokale beleid in Doetinchem en wordt afgebroken wat we de afgelopen twee jaar hebben opgebouwd.”