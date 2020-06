Burgemeester doet aangifte van bedreiging door schipper die niet meer in Oude IJssel mag liggen met ‘Tatanka’

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Schipper en burgemeester troffen elkaar ’s middags toevallig bij het stadhuis. Sol wil nu niet reageren op het voorval. Boumans wil er evenmin op ingaan, maar beaamt wel aangifte van bedreiging te hebben gedaan.



Donderdag is er een gesprek geweest tussen de politie en Sol, bevestigt politiewoordvoerder Frank Brouwer: ,,We hebben de man tegen wie aangifte is gedaan gehoord en zelf zijn verhaal laten vertellen. Het is aan het Openbaar Ministerie of het over gaat tot vervolging.”