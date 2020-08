Burgemeester en raadsleden Doetinchem krijgen antisemitische mail ondertekend met ‘Hitler’

Doek valt definitief voor Touwfa­briek Hel­mes-Wel­link

3 augustus DOETINCHEM - Het doek is definitief gevallen voor Touwfabriek Helmes-Wellink in Doetinchem. Een doorstart voor het bedrijf dat half juli failliet ging, zit er niet in. Daarmee komt een eind aan een geschiedenis van 152 jaar.