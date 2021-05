Burgemeester na incident bij De Graafschap: ‘We moeten woensdag alle zeilen bijzetten, je blijft met je tengels van journalisten af’

De apotheose wordt een deceptie voor supporter Rutger van Lier: ‘Zo gaat het altijd met De Graafschap’

7 mei Volgend seizoen eredivisie of toch niet? Het kwam er deze vrijdagavond op aan voor De Graafschap. In het buitengebied van Halle verzamelde een groepje fans zich bij Rutger van Lier om de wedstrijd te bekijken. Het was de apotheose van een dag die geheel in het teken van de promotiewedstrijd stond.