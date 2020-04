Burgemeesters: ‘Weghalen politiecellen uit Achterhoek onacceptabel’

Nachtelij­ke brand in bos Doetinchem snel geblust

7:32 DOETINCHEM - Ook in de Achterhoek steunt de natuur van de droogte. Daardoor bestaat er groot extra brandrisico. De brandweer van Doetinchem is in de nacht van maandag op dinsdag rond 02:05 uitgerukt voor een bosbrandmeldig aan de Tweede Loolaan in Doetinchem.