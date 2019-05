Bussen en treinen liggen ook in Achterhoek dinsdag plat vanwege staking

Video Benschop houdt De Graafschap in de race om plek in eredivisie

0:36 De Graafschap is nog volop in de race om de kostbare plek in de eredivisie veilig te stellen. De ‘Superboeren’ schakelden in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie SC Cambuur uit. Op eigen veld won de club uit de Achterhoek met 2-0. Dat was na de 1-1 in Leeuwarden ruim voldoende voor een plek in de finale. Daarin is Sparta Rotterdam de tegenstander.