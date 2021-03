Buurt mega-zonnepark Wehl voelt zich bedonderd: ‘Niet serieus genomen’

Achterhoek­se bewoners­groe­pen bundelen krachten in strijd tegen windturbi­nes

24 maart DOETINCHEM - Vijftien Achterhoekse bewonersgroepen hebben de krachten gebundeld in hun verzet tegen de mogelijke bouw van nieuwe windturbines in de regio. De ‘verzetsgroepen’ hebben een brief gestuurd naar de Achterhoekse gemeenten om hun zorgen over te brengen.