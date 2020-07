Café ZusenZo sluit na dreiging dwangsom

Carnaval

De sluiting is een reactie op een besluit van burgemeester Mark Boumans. Die stuurde drie cafés een brandbrief met de boodschap dat een dwangsom werd opgelegd of dat sluiting volgde bij een volgende corona-overtreding. Boumans had beelden gezien waarop het in de cafés net carnaval leek. Wie de andere twee horecazaken zijn die een brandbrief kregen, is niet duidelijk.