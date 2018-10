Cafetaria's in Doetinchem en Renkum bij 'beste tien van Nederland’

In Doetinchem blijft euro het enige betaalmid­del: ‘Onvoldoen­de steun voor eigen munt’

6:59 DOETINCHEM - Doetinchem krijgt geen eigen munt. Een initiatief van Trudie ten Doeschate om in navolging van Utrecht, Wageningen en Zwolle in de gemeente een lokale munt in te voeren, heeft te weinig draagvlak.