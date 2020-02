Cafetaria SamSam in Doetinchemse winkelstraat dicht

VIDEO Achterhoek aan de macht in Amsterdam: ‘ Ik hou juist van chaos en drukte, daar ga ik van leven’

16 februari De Achterhoek rules Amsterdam. Dat is misschien wat ál te kras gesteld. Maar feit is dat drie van de acht wethouders die de hoofdstad van Nederland rijk is, opgegroeid zijn in het land van De Graafschap, Normaal en de Zwarte Cross. Het land ver ten oosten van Arnhem waar bescheidenheid als een deugd wordt gezien en ‘jao, jao’ staat voor ‘nee’.