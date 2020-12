Carbidschieten op meer dan driehonderd plekken in de Achterhoek, alleen verbod in Doetinchem

Zo is op één plek het carbidschieten verboden en dat is in Doetinchem. In buurgemeente Bronckhorst mag je wel ‘gewoon’ knallen, maar hier worden alle 45 schieters wel persoonlijk benaderd met de vraag of ze dit jaar niet toch overslaan in verband met de aangescherpte regels van de lockdown. ,,Want de meeste meldingen zijn ingediend toen je buiten nog met vier mensen bij elkaar mocht komen”, aldus een woordvoerder. Inmiddels zijn dat er twee.



In Berkelland vinden ze een verbod op carbidschieten zó kort voor de jaarwisseling wat ver gaan. Maar, zegt burgemeester Joost van Oostrum wel: ,,Met maximaal twee personen carbidschieten, is dat nog leuk? De lol is er wel vanaf, lijkt mij.”