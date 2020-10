Carlijn uit Doetinchem wint 12.000 euro in radioshow: ‘Holy shit!’

In ‘De Lach van 10' krijgen luisteraars ieder uur de lach van een bekend persoon te horen. Zij mogen vervolgens raden van wie deze lach is. De Doetinchemse won door de lach van Wie is de Mol?-presentator Rik van de Westelaken te raden.



De jackpot van het radiospel begint met 1000 euro en wordt bij ieder fout antwoord verhoogd met 100 euro. Dit betekent dat 110 mensen Veenes al voor gingen, maar het niet bij het goede eind hadden.



Nadat radio-dj Jeroen Nieuwenhuize in de uitzending bekend maakte dat ze het goede antwoord had gegeven, reageerde de Achterhoekse vol ongeloof. ‘Dat meen je niet! Holy shit! Wat moet ik zeggen!? Wow! Geweldig!’, klonk het door de radiostudio.