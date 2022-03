CDA-er Jaco Geurts informateur voor gemeenteraad Doetinchem

column hagelstenen Wat gaat Forum voor Democratie eigenlijk doen in Doetinchem?

Niet de actuele politieke vraagstukken domineren de sfeer in de Doetinchemse politiek, op de dag van de verkiezingen. Grote vraag voor de lijsttrekkers is: wat gaat Forum voor Democratie doen? Achter de schermen leeft er zorg over het toekomstige klimaat in de sterk gefragmenteerde gemeenteraad.

16 maart