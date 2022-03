Celstraf voor ‘liefhebber’ die 10 kilo professioneel vuurwerk verkocht aan minderjarige

De verdachte beweerde dat hij alle kilo’s aan professioneel vuurwerk in huis had gehaald om zelf af te steken. In oktober 2019 verkocht de 22-jarige man 9,8 kilo aan flashbangers van het merk Demon aan een minderjarige. De verdachte zei nooit geweten te hebben dat de koper minderjarig was.



De man werd op 21 oktober 2019 rijdend in een Opel Astra van een vriend aan de kant gezet in zijn woonplaats. Op de achterbank stond een doos met daarop aanduidingen dat het vuurwerk betrof en in de kofferbak zaten maar liefst 917 supercobra’s, alles bij elkaar goed voor bijna 29 kilo zwaar professioneel vuurwerk.