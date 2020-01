Chaos bij Achterhoekse ziekenhuizen na ruzie tussen artsen

Joanne vindt openge­scheur­de envelop zonder waardebon op deurmat: PostNL bezorgt nieuwe kaart

30 januari DOETINCHEM/ DREMPT - Joanne Maalderink keek raar op toen ze thuis in Drempt een opengescheurde envelop op de mat vond. Met een kaartje, maar zónder de cadeaubon die er ook in had moeten zitten. Postbedrijf PostNL noemt de kwestie ‘vervelend’ en zegt dat post niet zo bezorgd hoort te worden.