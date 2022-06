Charlotte (15) uit Doetinchem brengt via TikTok vrolijkheid bij 140.000 volgers

Dat TikTok, dat gaat als een speer, hoelang doe je dat al?

,,Ongeveer een jaar. Ik maak korte filmpjes van 15 seconden die ik dan monteer en vervolgens plaats. Dat kan gaan over een opmerking die ik hoor, iets dat ik tegenkom of iets dat in de klas gebeurt.”



140.000 volgers, dat is niet gering toch?

,,Nee dat klopt. Toen ik 100.000 volgers had, zijn we uit eten gegaan. Ik vind het geweldig om dit te doen en merk ook dat sommige volgers niet blij zijn als ik een paar dagen geen filmpje plaats. Op charlotte.tk is alles te vinden.”