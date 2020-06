Chihuahua Aapie schrikt van gillende buurjongen en is nu al ruim week vermist: ‘Onzekerheid is vreselijk’

GAANDEREN - Waar is chihuahua Aapie toch gebleven? Dat is de grote vraag van Jan Willem Bongers (32) en zijn vriendin Chantal de Goede (28) uit Gaanderen. Een van hun drie hondjes is spoorloos verdwenen. Het diertje sloeg vorige week op de vlucht vanwege een gillende buurjongen.

Het gebeurde op nog geen honderd meter van zijn woning. Jan Willem liep nietsvermoedend over straat met Aapie. Op de weide bij de Toekomstweg liep zijn hondje even los.

Jongetje schreeuwde erg hard

Precies op dat moment stopte een buurjongetje met zijn fiets bij de weide. Die schrok zo erg dat hij het op een gillen zette, vertelt Bongers. ,,Het jongetje is bang voor honden en schreeuwde ontzettend hard. Zo hard, dat Aapie daar op zijn beurt weer van schrok en op de loop ging. Van de schrik was Aapie er heel snel vandoor. Sindsdien is Aapie nergens meer te bekennen.”

In de buurt is een grootschalige zoekactie op gang gezet. Er is geflyerd, er zijn apps aangemaakt en op Facebook is het bericht over de vermissing van het 4-jarige hondje al honderden keren gedeeld. ,,We zijn gelijk met 27 mensen gaan zoeken. Er is een heel zoekteam bij elkaar gekomen. Sinds 16 juni, de dag dat Aapie vermist raakte, zijn we dagelijks met een heleboel mensen aan het zoeken.”

Zoektochten leveren nog niets op

Vooralsnog hebben die zoektochten niets opgeleverd. Tot grote teleurstelling van Bongers en zijn vriendin. ,,De honden betekenen heel veel voor ons. We houden van ze, ze voelen als kinderen. De onzekerheid, waarin we nu zitten, is vreselijk.”