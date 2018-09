Chinese strijders in Doetinchems winkelpand: 'Hoop op tienduizenden bezoekers'

Het zijn bijna zeventig levensgrote krijgers van elk 200 kilo zwaar, twee strijdwagens en twee paarden staan drie maanden lang in het voormalige winkelpand van Duthler in de Boliestraat in Doetinchem. Het is de ultieme mogelijkheid voor Achterhoekers om even China op te snuiven.



,,Het was een hele logistieke operatie om de beelden in Doetinchem te krijgen’’, zegt Danny van den Heuvel (29). ,,Ze komen met de boot uit China, een tocht van anderhalve maand. Daarna zijn ze met vrachtwagens naar Doetinchem vervoerd. Gelukkig kreeg ik hulp bij het plaatsen van de beelden, want ze zijn zwaar. Maar nu staat er ook wat.’’