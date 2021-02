Commerciële teststraten hebben niks meer te doen: ‘We draaien nog maar op halve kracht’

Spoedtest.nl is naar eigen zeggen de grootste commerciële sneltester van Nederland. Met veertig locaties in onder andere Arnhem, Nijmegen en Ede ligt de testcapaciteit op zo’n 50.000 afnames per dag.

Klandizie gehalveerd

In de dagen voor kerst had Spoedtest.nl het druk. Nu niet meer. ,,Voor kerst testten we per locatie meer dan honderd bezoekers per dag”, meldt een woordvoerder. ,,Mensen wilden met de feestdagen veilig een bezoek aan familie kunnen brengen of hadden een reiscertificaat nodig.”