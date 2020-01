Computernetwerken van Achterhoekse ziekenhuizen weer bereikbaar

Door de afsluiting was het niet mogelijk buiten de ziekenhuislocaties in te loggen op de ziekenhuisnetwerken. Dienstdoende specialisten en medewerkers konden daardoor vanuit huis niet meer inloggen.



Aanleiding voor het besluit was het advies van het Nationaal Cyber Security Centrum en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit waarschuwde voor een ernstige kwetsbaarheid in het programma, waardoor hackers zich toegang kunnen verschaffen tot de systemen.



Er is geen aanwijzing dat daadwerkelijk is geprobeerd in de systemen van de ziekenhuizen in te breken.