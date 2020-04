Constanze Mager is 24/7 bioloog: ‘Elke ochtend bekijk ik mijn eigen natuurprogramma’

Uw accent verraadt dat u niet in Nederland bent geboren. ,,Ik heb opgegroeid in Wenen. We woonden naast de dierentuin. Na mijn studie biologie kwam ik voor een project van negen maanden in de Apenheul naar Nederland. Twintig jaar later ben ik hier nog steeds.”

Is er naar uw smaak, als zijnde bioloog, niet te weinig natuur in Nederland?

,,Er is volop groen om in te wandelen of te fietsen. Recent ging ik met mijn man naar de hunebedden in Drenthe. Daar is veel bos, al is het aangeplant met naaldbomen. Nederlandse natuur is gemanaged.”