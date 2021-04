Containers met drugsafval in Langerak: ‘Verhuurd aan vrienden die met de noorderzon zijn vertrokken’

De Graafschap wil in topper tegen Almere City reuzenstap zetten naar eredivisie: ‘Er zit bij ons nog oud zeer’

22 april DOETINCHEM - De Graafschap wil vrijdagavond (21.00 uur) in de topper tegen Almere City opnieuw een grote stap zetten in de jacht op promotie. Bij een overwinning op de concurrent uit Flevoland kan de Doetinchemse club een terugkeer naar de eredivisie in theorie volgende week vrijdag, in het uitduel bij koploper Cambuur, al veiligstellen.