Corona-uitbraak bij daklozenopvang in Doetinchem: ‘Eind juni zou iedereen hier gevaccineerd worden’

UPDATE SKB-ziekenhuis niet blij met komst vaatpoli Slingeland in Oost-Achterhoek

18 mei WINTERSWIJK - Het SKB-ziekenhuis in Winterswijk is bepaald niet blij met de vestiging van een polikliniek voor vaatpatiënten in de Oost-Achterhoek. Het Slingeland Ziekenhuis uit Doetinchem is van plan in Groenlo een poli te openen.