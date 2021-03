Coronateststraat mét supersnelle ademtest op A18 Bedrijvenpark Doetinchem

Delen per e-mail

Dit laat de GGD weten in een persbericht. Wanneer de teststraat opent is nog niet bekend, maar volgens Dick Chargois, voorzitter van stichting A18 Parkmanagement, is dat nog deze maand.

,,De gemeente Doetinchem wil dit stuk grond beschikbaar stellen aan de GGD voor een snelteststraat. Een slimme zet, want er is hier ruimte zat”, zegt hij. Hier kunnen straks 200 testen per uur gedaan worden.

Meteen uitslag

Het nieuws dat de ademtest die een besmetting met het coronavirus ‘ruikt’ in Doetinchem zou komen, kwam al eerder naar buiten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de SpiroNose, een apparaat waarin mensen blazen en die verandering in ademgeur herkent bij een coronabesmetting.

Volledig scherm Ademtest. © Breathomix

Het grote voordeel is dat de uitslag er meteen is. Daardoor is de quarantainetijd voor zowel deze mensen als degenen met wie zij samenleven veel korter.

Reden dat er ook ‘normale’ coronatestest gedaan moeten kunnen worden, is dat het apparaat soms geen definitieve uitslag kan geven. Dan moet er alsnog neus- en wangslijm afgenomen worden, dat in een laboratorium geanalyseerd wordt. Uitslag is er dan meestal binnen 24 uur.

Kippenslachter

De precieze locatie van deze nieuwe teststraat is een kavel op de hoek van de Argonstraat en Xenonstraat, schuin tegenover de parkeerplaats voor personeel van kippenslachter Esbro.

De gemeente Doetinchem is voornemens een vergunning te verlenen voor de gecombineerde teststraat, die hier tijdelijk moet komen.

Chargois is tevens voorzitter van stichting Saza, waar de topsporthal op sportpark Zuid in Doetinchem onder valt. De GGD vaccineert hier sinds 1 februari senioren tegen het coronavirus. Sinds maandag wordt er ook in Lichtenvoorde gevaccineerd tegen het coronavirus.