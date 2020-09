Coronavirus domineert dagelijks leven in de Achterhoek nog altijd

Laatste ‘slachtoffers’ zijn grandcafé De Bank in hartje Doetinchem en broodjeszaak Broods, aan de voet van het Montferland in Zeddam. Bij De Bank (dicht van gistermiddag tot vrijdag) bleek een medewerker positief getest op corona. Bij Broods heeft een medewerkster die contact had met iemand die corona had zich gisteren laten testen. Broods blijft dicht tot de uitslag van die test bekend is.



Dit nieuws volgt op eerdere berichten de afgelopen weken over het coronavirus, dat in de hele regio om zich heen grijpt. Sprekend voorbeeld is de uitbraak in Silvolde, waar 21 mensen het virus opliepen via de plaatselijke voetbalclub. Ook op de middelbare school in Silvolde raakte recent een docente besmet en zitten drie collega’s in quarantaine. De twee zaken houden overigens geen verband.



Verder worden her en der uit voorzorg activiteiten afgelast en zaken gesloten.