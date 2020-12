Daders van gewapende overval op Doetinchemse woning nog op de vlucht

Sander Olzheim wint bij Catan Club: Doetinchem­mer pakt periodeti­tel

13 december DOETINCHEM / SINT-OEDENRODE - Sander Olzheim mag zich periodekampioen noemen van de Catancompetitie in Sint-Oedenrode. Vanwege corona wordt de competitie van de Brabantse ‘Catan Club Meierij’ online via een app gespeeld. Olzheim trad in de finale aan tegen drie concurrenten.