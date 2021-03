Dagopvang voor daklozen in Doetinchem dreigt te sluiten, onduidelijk waar ze terecht kunnen

,,De dak- en thuislozen hebben recht op opvang overdag", zegt Chris van Boven, manager van IrisZorg in Doetinchem. ,,We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat deze mensen op straat komen en zoeken daarbij hulp van andere organisaties als de Stadskamer of het Leger des Heils. Dit is niet onze keus, maar we krijgen 6 ton minder subsidie van de Achterhoekse gemeenten.”