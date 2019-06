Dakdekkers nemen maatregelen om hitte: ,,Op het dak kan het 80 graden worden”

De dakdekkers leggen maandag een nieuwe daklaag op een appartementencomplex aan de Raadhuisstraat in Doetinchem. Dat doen ze onder andere met een grote brander. ,,Vandaag is het nog wel te doen, omdat er wind staat”, zegt dakdekker Bas Flipse. ,,Als je dat niet hebt, dan straalt de warmte af van de muren en dan is het een stuk warmer.”



Dave van Zantvoort van Kwerreveld Dakbedekkingen zorgt dat zijn jongens veilig werken in de hitte. ,,We beginnen iets eerder en houden met deze temperaturen om 12.30 uur er mee op. Blijf je langer in de warmte werken, dan loop je het risico op flauwtes en zonnesteken.”



Kwerreveld zorgt voor zonnebrand en goede kleding. Ondanks de hoge temperaturen wordt er wel gewoon doorgewerkt. Van Zantvoort: ,,Helemaal stoppen is geen optie. Maar als er daken zijn waar echt geen wind of beschutting is, dan stellen we de werkzaamheden uit.”



Dakdekker Bas Flipse zegt op het dak weinig last te hebben van de hitte. ,,Lichamelijk is het goed te doen. Maar iedere keer die nachten slecht slapen, dát breekt je op.”