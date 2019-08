De ‘Annemarie Jorritsma’ en ‘Simon Tahamata’ gaan in Friesland rijden voor Arriva

Achterhoek­se monnik Thomas brengt boek uit met liefdesles­sen: ‘Geen verstand van liefde? Ho even!’

16 augustus DOETINCHEM - Monnik, hoogleraar en muziekliefhebber. O ja, en gepassioneerd mens. Dat is Thomas Quartier. Hij combineerde die vier eigenschappen in zijn nieuwste boek Liefdesgeboden. ,,Ik probeer met dit boek ook een beetje een taboe te doorbreken binnen het kloosterleven. We praten niet zo makkelijk over ons gevoel.”