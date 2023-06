De bedenker van deze vlag had heel rijk kunnen worden: ‘Soms denk je heel even: verdorie’

Paul Heutinck fietst na zijn werk in Velp de Achterhoek binnen. ,,Overal wappert-ie: jouw creatie. Soms knijp je jezelf nog even. Helemaal toen ik beelden van festival Sziget en Formule 1-races zag. Hè, hing-ie ook daar? De Achterhoekse vlag is nu ingeburgerd als de Friese pompeblêden.’’

Bij Heutinck begon het in 2018. Zwarte Cross, Stichting Pak An en Grolsch (daar zit de pijn bij critici, waarover later meer) startten een zoektocht en wedstrijd naar dat wat de Achterhoek niet had: een vlag. Iedereen kon een ontwerp insturen, een vakjury koos met de bevolking de winnaar. ,,De nominaties kwamen direct online. Ik zag vlaggen met varkens, trekkers, motoren. Ik werd er niet vrolijk van. Dat kan ik misschien beter, dat moet beter. Geen folkloristische icoontjes, een vlag is een serieuze zaak.’’