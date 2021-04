De dag na de grote brand in Gaanderen: ‘Ik dacht dat mijn ramen er uit zouden vliegen’

Het eerste wat opvalt bij aankomst in de Ribesstraat, is de duidelijk aanwezige zure lucht die nog overal in de woonwijk hangt. Buurtbewoners hebben hun ramen en deuren opengezet, in de hoop hun huizen enigszins te kunnen luchten. Eén van die buurtbewoners is Nienke Rabelink. Ze mocht woensdagavond niet meer thuis slapen van de brandweer, die een te hoge concentratie koolmonoxide aantrof in haar woning.



,,En dus heb ik afgelopen nacht bij m'n ouders geslapen. Ik schrok me gisteren kapot natuurlijk. Vooral vanwege de gasexplosie: toen dacht ik echt dat alle ramen er uit zouden vliegen. Gelukkig zijn de ramen nog heel, maar de schrik zit er goed in in de buurt", vertelt ze.



Van de meubelmakerij is nog nauwelijks iets over: de brand heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Er lopen wat mensen over het terrein, spullen weg te halen in kratjes. De mensen, vermoedelijk medewerkers van het bedrijf, willen niet met de krant praten. Ook de directie van Noah’s Ark Design laat weten geen tijd te hebben om met de Gelderlander te praten. De brand en de nasleep ervan, heeft de volle aandacht.