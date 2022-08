De ene (sluip)weg is de andere niet, nu de Keppelseweg eruit ligt

Het is een hele heisa om sinds dinsdag (de dag dat het wegwerk aan de Keppelseweg startte) van pakweg winkelcentrum De Bongerd op De Huet in Doetinchem naar Hummelo te rijden, of andersom.



Met de auto normaal gesproken via de Keppelseweg een kippeneindje van 7 kilometer dat in 12 minuten kan worden afgelegd. Maar nu deze verkeersader tussen Doetinchem en de gemeente Bronckhorst eruit ligt, kan de automobilist ook een half uur onderweg zijn.



Hieronder wat alternatieve routes op een rijtje, inclusief haken en ogen.