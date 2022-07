De ene vluchteling is de andere niet: een overzicht van de Achterhoek met Oekraïners, Syriërs en Eritreeërs

De Oekraïners

De Oekraïners worden door de Europese Unie niet als asielzoekers gezien, maar als mensen uit een buurland dat wordt aangevallen door Rusland. Oekraïners mochten al vrij reizen en vallen sinds de inval ook onder een tijdelijke beschermingsmaatregel.



De toestroom van deze oorlogsvluchtelingen begon eind februari, toen de eerste Oekraïners zich in Winterswijk en Doetinchem meldden. Aanvankelijk was de toestroom gestaag. Begin juni waren er 1041 Oekraïnse vluchtelingen in de acht Achterhoekse gemeenten. In eerste instantie werden ze door behulpzame particulieren ondergebracht in gastgezinnen, inmiddels wonen de meesten in gemeentelijke opvangen.