De familie Massop heeft de ene keer bakker Robèrt als buur, dan weer Guus Meeuwis

Hans van Londen: ‘Voor inspiratie knuffel ik een lindeboom’

9:41 DOETINCHEM - Zonder overdrijving kan worden gesteld dat Hans van Londen (63) de interieurs van bijna de helft van de horecazaken in de Doetinchemse binnenstad heeft ontworpen. Wie zit in eetcafé Jansen, grandcafé De Bank, Mexicaan Gringo's of vanaf vandaag Macamba kijkt zijn ogen uit vanwege de talloze details. Mogelijk is het ontwerp van het tropische restaurant zijn laatste kunstje. De ontwerper heeft de longziekte COPD. De zinnen die hij maakt zijn dan ook kort.