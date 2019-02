De Graafschap heeft nu ook een eigen ijsje

Lunchroom Picknick in Doetinchem stopt na 45 jaar

11:26 DOETINCHEM - Lunchroom Picknick in Doetinchem sluit na 45 jaar haar deuren. Per 1 april stopt Saskia Hoksbergen (51), vanwege ziekte, met de horecazaak in de Hamburgerstraat. Over de toekomst van het pand is nog niets bekend. Er wordt nog naar een koper gezocht.