De grootste droom van Lieuwe (10): ‘In Afrika het skelet van een leeuw vinden’

De Graafschap-trai­ner Robbemond schrikt van eerste helft: ‘Speelden zonder lef’

DORDRECHT - De ruime cijfers in het uitduel bij FC Dordrecht (0-4 zege) stemden De Graafschap-trainer Reinier Robbemond vrijdagavond tevreden. Maar de coach was slecht te spreken over het optreden van de Doetinchemse eerstedivisionist in de eerste helft.

20 november