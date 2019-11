De jeugd heeft de toekomst, maar de jonge boer ook?

,,29 november hebben we open dag", zegt Gerben Kleine Haar, locatieverantwoordelijke van het Zone College - voorheen het AOC - in Doetinchem. ,,Dan gaan we jeugd werven voor een opleiding in een sector die maatschappelijk onder druk staat. Dat is niet eenvoudig en we moeten reëel zijn: voor jongeren die gewoon op de huidige weg verder willen boeren is de toekomst onzeker. Alleen innovatieve boeren, die een andere manier kiezen - en bijvoorbeeld gaan voor een kleinschaliger bedrijf of voor kringlooplandbouw waarbij afval wordt hergebruikt - hebben een kans. Dat is ook de opdracht die wij onszelf als Zone College opleggen: de jonge agrariërs de kansen van het nieuwe boeren laten zien en ervaren.”



Op het mbo van het Zone College in Doetinchem zitten 525 studenten, van wie ongeveer 200 in de veehouderij. Daarnaast zitten op het vmbo nog eens 800 leerlingen. Vroeger had 100 procent van de ouders van de veehouderij-studenten een eigen bedrijf, nu is dat nog ongeveer 70 procent. De toekomst van de opvolgers staat meer op losse schroeven dan ooit, nu de boeren worden geconfronteerd met strenge stikstofregels.