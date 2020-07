‘De natuur kan niet op vakantie als vaten brandblusschuim lekken’

Achtervol­ging door Achterhoek: man ramt politieau­to, verliest macht over het stuur en vliegt over de kop

24 juli WEHL / HUMMELO - De politie heeft donderdagnacht een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man werd aangehouden na een achtervolging die startte in Hummelo en eindigde in Wehl.