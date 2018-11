De Spaanse griep kwam bij Zevenaar het land binnen

We hebben in November van dit gedenkwaardige jaar dagen beleefd, zóó donker, zóó triestig, dat ze wel nooit uit ons geheugen zullen verdwijnen. Nog verkeerde de wereld in angstige spanning omtrent den afloop van den oorlog. En overal, in ‘t binnenland, hoorde men van ziekte en sterven. In de dorpen bomde dag aan dag de doodsklok, en als men over de landwegen wandelde, kwam men gedurig een begrafenisstoet tegen.’