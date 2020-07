De strijd om de beste politiehond ter wereld: discipline of dierenmishandeling?

Op de gang van de Arnhemse rechtbank voeren twee advocaten een pittig gesprek met een vrouw uit Wehl. De Achterhoekse heeft de KNPV, de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging, in verlegenheid gebracht door op een achternamiddag het verenigingslogo op haar naam te zetten.



Alleen met haar zegen mag het nog op briefpapier, vlaggen of keuringsboekjes komen te staan. Het is haar zoveelste poging een gesprek te forceren met het KNPV-hoofdbestuur, vertelt de vrouw aan de rechter. Over dierenmishandeling, belangenverstrengeling, een angstcultuur. De advocaten van de KNPV waarschuwen haar. Als ze zo doorgaat, riskeert ze tienduizenden euro’s boete. ,,Kom maar op”, zegt de vrouw.



President Trump verschijnt in dezelfde maand november 2019 met een hond in de rozentuin van het Witte Huis. De Mechelse herder heeft IS-leider Al-Baghdadi in een tunnel opgejaagd tot hij zichzelf opblies. De beelden van Trump met de hond gaan de hele wereld over. In Nederland glundert een trainer. Hij heeft de hond afgericht, vertelt hij de media.