De terrazzowerkers Monasso: op de vlucht van Bocholt naar Aalten

Column Stadse Fratsen: Redactie­vloer

24 november Of het aan de krant te merken is, weet ik niet. Vast staat dat het op de redactievloer een paar keer per dag voorkomt dat een viertal van ons - vaak mannen in wisselende samenstelling - zich afzondert. Ik probeer daar altijd bij te zijn en als dat lukt weet ik dat we jaloers worden nagestaard door collega's die minder alert waren. We lopen in de richting van de toiletten. Onderweg trekken we de deuren achter ons dicht zodat de achterblijvers op de redactie niet al te veel overlast hebben. Bondscoach Ronald Koeman laat de voetballers van Oranje spelletjes doen. Ik zag afgelopen week beelden van spelers met een bal rond een tafel die naar twee zijden toe schuin afloopt. Goed voor de sfeer. Vroeger op de studentenflat brachten we al meer uren door rond de speeltafel dan in de boeken. In de lange gang naar de toiletten is er links een ruimte die net groot genoeg is voor een tafelvoetbalspel. Onze truien en overige kleding die enkel ballast zijn, hebben we achter ons gelaten. Op leven en dood gaat het. Zweet onder de oksels, onvermoede uitingen. Zelf schreeuw, juich en krijs ik. Soms doen we dat met ons vieren tegelijk. Lucht enorm op. Naast ons, vlak voor de toiletten, zit een ruimte die niet van ons is maar van een afdeling van de gemeente Doetinchem, de andere huurder van de etage. Er zit daar op een rare plek een raam zodat, als we van het toilet komen, we wel eens mensen zien achter een kopieerapparaat. Rustige, onverstoorbare figuren. Nooit een wanklank of een hengst met gebalde vuist op de houten tussenwanden. Zelfs geen schop. Ik hoop maar dat het niet wordt opgekropt. Ter geruststelling: we verhuizen naar een etage voor ons alleen. En we nemen het tafelvoetbalspel mee.