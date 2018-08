De Waard Tenten in Doetinchemse handen

De teleurgestelde reacties die kwamen op het faillissement van De Waard gaf de Doetinchemse holding het zetje om door te pakken. ,,Er kwam enorm veel los onder de De Waard-kampeerders. Het is een merk met een enorme fanbase waar wij de afgelopen weken van onder de indruk zijn geraakt. De Waard is een gezond bedrijf dat is meegesleurd in het faillissement van Vrijbuiter.’’



De Sunshine Group heeft twee productiebedrijven in Slovenië, waar voortenten worden gemaakt. Met de overname van De Waard krijgt het ook de beschikking over een fabriek in Tsjechië. ,,We zitten in Slovenië aan onze limiet en waren al tijden op zoek naar een nieuwe locatie. Dit komt op een uitgelezen moment.’’