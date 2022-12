Deel windmolen van 77.000 kilo valt op snelweg: ‘Onbegrijpelijk hoe dit kon gebeuren’

Een enorm stuk pijler van een windmolen is vannacht van een Doetinchemse vrachtwagen afgevallen op de A50 bij Apeldoorn. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog steeds onduidelijk. Ook voorman Stefan Kraaij van het kraanbedrijf dat het gevaarte van 77.000 kilo weer weghaalde, snapt er niet veel van. ,,Dit had nooit mogen gebeuren."

Een torendeel, noemt meewerkend voorman Kraaij van Barneveldse Kraan Verhuur (BKV) het gevaarte dat in de bocht van het wegdeel dat de A1 vanuit Deventer verbindt met de A50, van de oplegger afgleed. De vrachtwagen werd bestuurd door een chauffeur van transportbedrijf Ter Linden uit Doetinchem, dat gespecialiseerd is in het vervoer van grote windmolenonderdelen, zoals deze pijlers en ook rotorbladen.

30 meter lang

Het gevaarte dat vanmorgen van een oplegger gleed, was volgens Kraaij 30 meter lang en 4 meter in doorsnee. Ter Linden is al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw gespecialiseerd in het vervoer van grote onderdelen van windmolens. De directie van het bedrijf was lange tijd bij de plaats van het ongeval aanwezig en kon nog niet verklaren hoe het kon gebeuren dat de pijler van de vrachtwagen is gevallen. Een woordvoerder was nog niet voor een reactie bereikbaar.

Volgens Kraaij valt de chauffeur vermoedelijk niets te verwijten. ,,We komen elkaar overal tegen. Zij doen dit al jaren en hebben al honderden onderdelen van windmolens vervoerd. Ik begreep dat de chauffeur de bocht heel erg langzaam genomen heeft, dus daar kan het niet aan liggen. Hoe dit gebeurd is, ik heb echt nog geen idee.”

Volledig scherm Verkeer op het knooppunt Beekbergen ondervindt de hele dag last van het weghalen van het stuk windmolen en het reparatiewerk aan de weg. © Luciano de Graaf

Geen gewonden

De pijler viel vannacht rond 2.30 uur van de trailer, gleed van het talud en belandde op de snelweg naast de weg waar de chauffeur reed. Geluk bij een ongeluk was dat er op dat moment geen andere auto’s in de buurt reden, zodat er niemand gewond raakte.

BKV-voorman Kraaij werd rond 3.00 uur gewaarschuwd en had binnen de kortste keren een aantal collega’s uit bed gebeld om te komen helpen. ,,Ze hadden gelukkig kerstvakantie, dus ze waren allemaal bereikbaar. Zo'n klus doe je niet vaak, dus het was wel een mooi stukje werk. En we hadden daar de ruimte, dus het was een mooie locatie voor de klus.”

Rostock

Het takelbedrijf begon rond vijf uur vanmorgen aan de klus en was tegen de middag weer thuis. Kraaij hoorde dat de vrachtwagen in het Noord-Duitse Rostock was vertrokken en als eindbestemming Zuid-België of Noord-Frankrijk had. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport onderzoekt de oorzaak en de schade aan de weg is een zaak voor de verzekering.

De afrit van de A1 richting de A50 was aan het begin van de middag nog steeds afgesloten en ook de verbindingsweg van de A50 bij Apeldoorn naar Arnhem was afgesloten. De vangrail en 25 vierkante meter aan asfalt moeten worden vervangen.

